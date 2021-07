Nach dem Aus einiger EM-Favoriten bietet der Sportwettenanbieter bwin für den Deutschland-Bezwinger England die niedrigste Titelquote an. Krönen sich die Three Lions am 11. Juli in Wembley zum Fußball-Europameister, zahlt das Unternehmen für zehn Euro Einsatz 30 Euro zurück.

England jetzt Wettfavorit auf EM-Titel (Foto: SID)

In der Rangliste folgen Spanien (Quote 40:10), Italien (50:10) und Belgien (80:10). Größter Außenseiter ist demnach die Ukraine mit 340:10, die Schweiz und Tschechien werden mit je 260:10 geführt. Im Achtelfinale waren neben Deutschland auch Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal gescheitert.

SID