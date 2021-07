8,51 Millionen Fußballfans haben am Samstagabend den Halbfinaleinzug der englischen Nationalmannschaft bei der EM durch das 4:0 gegen die Ukraine in der Live-Übertragung in der ARD verfolgt. Der Marktanteil betrug 34,1 Prozent. Das erste Viertelfinale am Samstag zwischen Dänemark und Tschechien (2:1) hatten im Ersten 7,19 Millionen (MA: 40,8 Prozent) gesehen.

Über 8 Millionen Deutsche sahen Englands Sieg (Foto: SID)

Das ZDF hatte am Freitag sogar eine Top-Quote verzeichnet. Den italienischen 2:1-Sieg gegen Belgien sahen 11,21 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 41,6 Prozent entsprach. Das erste Viertelfinale zwischen Spanien und der Schweiz (3:1 i.E.) verzeichnete 8,62 Millionen Zuschauer (39,8 Prozent) im Zweiten.

In Italien hatten 17 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung des italienischen Erfolgs gegen die Roten Teufel bei Rai und Sky gesehen. Zusammen erreichten die beiden Sender einen Marktanteil von 73,4 Prozent.

SID