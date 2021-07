England ist dank eines 2:1-Erfolgs über Dänemark ins Finale der EURO 2020 eingezogen. Harry Kane sorgte in der Verlängerung per Elfmeter für den entscheidenden Treffer in dieser Partie. Die Vorgeschichte erhitzte jedoch die Gemüter, auch ORF-Experte Herbert Prohaska konnte die Entscheidung des Schiedsrichterteams nicht nachvollziehen.

Was war passiert? Raheem Sterling zog in der 102. Minute in den Strafraum und kam nach einer leichten Berührung von Jensen zu Fall. Referee Danny Makkelie entschied auf Strafstoß, der VAR griff jedoch nicht ein, da hier offenbar keine klare Fehlentscheidung vorlag.

Kurz bevor Sterling in den Strafraum eingedrungen war, kam es zu einem noch größeren Aufreger, da ein zweiter Ball auf dem Spielfeld lag. Sterling war knapp an diesem vorbeigelaufen. "Eine doppelte Fehlentscheidung", meinte Prohaska, der sich einen Schlagabtausch mit Schiri-Experte Thomas Steiner lieferte:

