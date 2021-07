Zwei Tage vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft sind drei Journalisten von Italiens öffentlich-rechtlicher TV-Anstalt RAI positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurde vorsichtshalber das Hauptquartier der Azzurri in Coverciano bei Florenz geschlossen, das Trainingszentrum wurde desinfiziert.

Hauptquartier der Azzuri geschlossen (Foto: SID)

Die für Freitagnachmittag angesetzte Pressekonferenz mit Nationalspieler Leonardo Bonucci findet lediglich virtuell statt, teilte der italienische Fußballverband (FIGC) in einer Presseaussendung mit. Die Mannschaft reist am Samstagvormittag zum EM-Finale, das am Sonntagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in London gegen England steigt.

Positiv getestet wurde unter anderem der bekannte TV-Journalist Alberto Rimedio, der die bisherigen EM-Spiele der Azzurri kommentiert hatte. Er wird für das Finale ausfallen.

SID