Die italienische Fußball-Legende Luigi Riva hat die aktuelle Nationalmannschaft vor dem EM-Finale förmlich mit Lob überschüttet. "Das ist ein Team, für das mir sofort ein Adjektiv einfällt: schön. Ich denke, das sagt alles", sagte der 76-Jährige der Tageszeitung La Repubblica. Riva hatte 1968 mit den Azzurri den bislang einzigen EM-Titel des Landes gewonnen.

Luigi Riva (l.) zeigt sich begeistert von der Azzurri (Foto: SID)

"Ich bin beeindruckt: Die Spieler haben ein klares Bewusstsein ihrer Fähigkeiten. Sie wissen, dass sie als Team überlegen sind, und wenn sie auf das Spielfeld gehen, haben sie die Entschlossenheit derer, die nicht an sich selbst zweifeln. Ich sehe vor allem Ähnlichkeiten mit unserer Mannschaft, die 1968 mit Valcareggi die Europameisterschaft gewonnen hat. Wir waren auch ein gutes Team, wir hatten ein hohes technisches Niveau", sagte Riva.

Riva hatte im EM-Finale am 10. Juni 1968 in Rom (2:0) das 1:0 erzielt. Am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) kann Italien gegen Gastgeber England im Londoner Wembley-Stadion den Triumph wiederholen.

Viel Lob hatte der Ex-Stürmer auch für Nationaltrainer Roberto Mancini übrig, den er noch aus dessen Zeit als Spieler kennt. "Ich erinnere mich an ihn als wortkarg, sehr ernsthaft in seiner Arbeit und konzentriert. Jetzt sehe ich ihn ein wenig verändert: Er ist immer sehr ernsthaft bei der Arbeit, aber vollkommen entspannt. Er findet immer die richtigen Worte", sagte Riva.

SID