Deutschland scheidet vorzeitig aus der Europameisterschaft aus. Hat die deutsche Nationalmannschaft sich durch die stark besetzte Gruppe ins Achtelfinale gespielt, so war an dieser Stelle auch Schluss mit der diesjährigen EM. Das zieht weitreichende Konsequenzen nach sich.

Toni Kroos verlässt das deutsche Nationalteam

Der 31-jährige Real Madrid Spieler Toni Kroos zieht sich aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Dazu schrieb er auf Instagram:

„106-mal habe ich für Deutschland gespielt. Ein weiteres Mal wird es nicht geben. Den Entschluss nach diesem Turnier aufzuhören hatte ich schon länger gefällt. Es war mir schon länger klar, dass ich für die WM 2022 in Katar nicht zur Verfügung stehe.“

Insgesamt 17 Länderspieltore konnte Kroos in seiner Karriere für Deutschland schießen. Auch bei der WM 2014 in Brasilien spielte Toni Kroos bereits für die Nationalelf Deutschlands. Eigentlich wollte er bereits 2018 aussteigen. Der deutsche Trainer Joachim Löw konnte ihn jedoch in einem persönlichen Gespräch umstimmen. Das dürfte dieses Mal anders sein. Kroos gibt an ab nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. Diese sei durch seine Karriere zu kurz gekommen und wolle die Zeit nun nachholen.

Deutschland verliert gegen England

Der Rückzug von Toni Kroos scheint verständlich. Und doch hat er nichts mit dem schlechten Ergebnis dieser EM zu tun. Sein Aussteigen aus der Nationalelf wäre wohl auch mit einem besseren Ergebnis zustande gekommen.

Was normalerweise nach einem Titelmatch klingt ereignete sich bereits im Achtelfinale. Das legendäre Match Deutschland gegen England endete jedoch katastrophal für die deutsche Nationalmannschaft. England besiegte Deutschland mit 2:0. Die Abwehrstrategie der Deutschen ging an diesem Abend nicht auf und die aggressivere Spielweise der Engländer führte schlussendlich zu diesem Ergebnis. Raheem Sterling erzielte den ersten Treffer. Kurz vor Abpfiff besiegelte Harry Kane den Sieg mit einem weiteren Treffer.

Joachim Löw, der Trainer der Nationalelf denkt bereits laut über einen Rücktritt nach. Über 15 Jahre lang führte er die deutsche Nationalmannschaft zu historischen Siegen. Selbst den WM Titel konnte er sich 2014 holen und verschaffte somit Deutschland den vierten WM Stern.

Die Vorzeichen dieses Achtelfinales erahnte Löw bereits früh. So sagte er: “ Was kann es Schöneres geben, als dass 95% im Stadion gegen einen sind?“ Die englischen Fans “begrüßten“ die deutsche Nationalelf mit Buhrufen und Pfiffen. Die von Anfang an aufgeheizte Stimmung wirkte sich direkt auf das Spiel aus.

Gibt es Sponsoren Wechsel?

Das deutsche Nationalspiel erhält Unterstützung von international bekannten Marken. Hier sind unter anderem Bwin, Adidas und Volkswagen vertreten. Auch Coca Cola ist unter den Geldgebern. Für die Zukunft erwartet man neue Sponsoren, die hier aufgelistet sind, aus der Glücksspiel Branche.

Bisher erklärte sich die Lufthansa bereit die deutschen Spieler kostenlos zu ihren Spielveranstaltungen zu fliegen. Auf diese Werbung scheint Lufthansa nun zu verzichten und hat den Vertrag gekündigt. Im Gespräch ist nun Qatar Airways, was nicht nur positives Feedback mit sich bringt. In der WM Qualifikation hat sich die deutsche Nationalmannschaft gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar ausgesprochen. Laut dem britischen The Guardian seien 6500 Gastarbeiter gestorben seit die WM offiziell an Katar vergeben wurde. Eine Zusammenarbeit mit Qatar Airways würde daher die Kritik an den Menschenrechtsverletzungen konterkarieren.

Seit Anfang Juli vergibt der deutsche Staat Lizenzen an Online Casinos. Dadurch wird das spielen in Online Casinos völlig legal. Das wird dazu führen, dass sich in diesem Bereich neue Sponsoren für den Fußball Sport finden werden. Daher ist es naheliegend, dass auch die deutsche Nationalmannschaft mit Unterstützung von dieser Seite rechnen kann. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten. Vor allem da viele Online Casinos auch Sportwetten anbieten scheint eine Zusammenarbeit die logische Konsequenz zu sein.

Fazit

Das vorzeitige Ausscheiden aus der EM 2020 war ein herber Schlag für das deutsche Nationalteam. Dadurch werden sich einige Änderungen ergeben. Manche sind bereits jetzt bekannt, einige werden sich erst in Zukunft zeigen. So bleibt die Frage nach einem neuen Trainer nach wie vor offen und auch die Auswirkungen auf Sponsorenverträge sind noch nicht abzuschätzen. Klar ist jedoch, dass es einige gravierende Änderungen geben wird die wir gespannt verfolgen werden.