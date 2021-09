Wegen eines Corona-Ausbruchs bei Englands U21-Junioren haben die Briten ihre Reise zum EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Rumänien abgesagt. Das bestätigte der englische Fußball-Verband FA "nach zwei positiven COVID-19-Tests". Den Verbandsangaben zufolge sind ein Spieler und ein Mitglied des Mitarbeiterstabes mit dem Corona-Virus infiziert.

Corona-Ausbruch: Englands U21 fährt nicht nach Rumänien (Foto: SID)

Die betroffenen Personen wurden sofort vom restlichen FA-Tross isoliert und befinden sich in Quarantäne. Ihr nächstes Spiel in der EM-Ausscheidung sollen die "jungen Löwen" am Dienstag in Milton Keynes gegen Kosovo bestreiten.

SID