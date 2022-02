Das Halbfinale zwischen der Ukraine und Russland am Freitag bei der Futsal-EM findet trotz der aktuellen politischen Situation statt. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag. Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen einer ukrainischen und einer russischen Mannschaft bei einem Fußballturnier nach dem Beschluss des UEFA-Dringlichkeitsausschusses im Jahr 2014.

Im Halbfinale trifft Russland auf die Ukraine (Foto: SID)

Nach der Annektion der Krim durch Russland und aufgrund der politischen Spannungen hatte die UEFA beschlossen, dass ukrainische und russische Mannschaften "bis auf Weiteres" nicht aufeinandertreffen dürfen. Diese Entscheidung könne "aus offensichtlichen Gründen nicht für die gesamte K.-o.-Phase von Turnieren wie der UEFA Futsal EURO 2022 gelten", hieß es nun.

Man erwarte bei der Partie am Freitag (17.00 Uhr) in Amsterdam "von den beiden Mannschaften ein faires Verhalten auf und neben dem Spielfeld", teilte die UEFA mit. "Das niederländische LOS bemüht sich mit Unterstützung der UEFA nach Kräften um einen sicheren Ablauf der Veranstaltung und arbeitet diesbezüglich an speziellen Sicherheitsplänen."

SID