"Wahl-Sonntag"! Das ÖFB-Nationalteam erwartet mit großer Spannung die Gruppenauslosung der Qualifikation in Frankfurt für die UEFA EURO 2024! Ligaportal berichtet hier LIVE am Sonntag ab 12 Uhr. Die Europameisterschaft wird in 2 Jahren im Sommer in Deutschland stattfinden. Österreich, das sich für die beiden vergangenen beiden EM-Turniere 2016 und 2020 qualifiziert hatte und vor 2 Jahren im Achtelfinale erst nach Verlängerung am späteren EM-Gewinner Italien scheiterte, wird aus Topf 2 gezogen. Teamchef Ralf Rangnick wird die Auslosung gemeinsam mit der ÖFB-Spitze vor Ort verfolgen.

Blickt gespannt darauf, welche Gegner Österreich für die EM-Qualifikation 2024 zugelost bekommt: der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

12:00 Uhr: Es erfolgt das Begrüßungs-Zeremoniell in Frankfurt!

12:08 Uhr: Es werden noch Impressionen von der vergangenen EURO 2021 auf der Videowall gezeigt.

12:11 Uhr: Die Henri-Delaunay-Trophäe (der EM-Pokal), die Italien nach dem Finale im Wembley 2021 gewann, wird auf die Bühne gebracht.

12:13 Uhr: Die deutschen Europameister von 1996 - Jürgen Klinsmann & Karl-Heinz ("Air") Riedle kommen auf die Bühne.

12:17 Uhr: Die 10 deutschen Gastgeber-Städte der EM 2024 sind Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, München und Berlin und werden grad vorgestellt.

12:19 Uhr: Die Auslosung beginnt mit dem "UNL"-Topf sowie Topf 1, ehe die Töpfe 2 bis 6 folgen. Jeder Topf wird komplett bis zum Ende gezogen, ehe der nächste Topf an der Reise ist.

12:20 Uhr: Grundsätzlich werden die gezogenen Teams in alphabetischer Reihenfolge in die Gruppen A bis J eingeteilt. Im "UNL"-Topf werden die vier Endrunden-Teilnehmer der Nations League in entsprechender Reihenfolge in die Gruppen A, B, C und D eingefügt.

12:21 Uhr: Nachdem Topf 6 nur aus 3 Mannschaften besteht, werden diese auf die Position sechs in den Gruppen H bis J gelost, nach alphabetischer Reihenfolge.

12:23 Uhr: 10 Gruppen gibt es - siehe nachfolgend sogleich die Zuteilung der jeweiligen Nationen. Derzeit wird das Procedere noch erklärt.

Gruppe A: Spanien,

Gruppe B: Niederlande,

Gruppe C: Italien,

Gruppe D: Kroatien,

Gruppe E: Polen,

Gruppe F: Belgien,

Gruppe G: Ungarn,

Gruppe H: Dänemark,

Gruppe I: Schweiz,

Gruppe J: Portugal,

Die Bandbreite, was die Qualität der möglichen Gegner betrifft, ist groß. Aus Topf 1 könnte Österreich entweder Spanien, Italien, Portugal oder Belgien, allerdings auch Ungarn oder Polen zugelost bekommen. Frankreich und England bleiben der ÖFB-Mannschaft erspart, weil sie ebenfalls im 2 Topf liegen. Auch das Duell Deutschland vs. Österreich wird es nicht geben, da Deutschland als Veranstalter & Gastgeber automatisch qualifiziert ist.

Im 3. Pott lauern Schweden, Norwegen oder Irland, allerdings sind Duelle mit Armenien oder Albanien ebenfalls möglich.

Einteilung der Lostöpfe:

UEFA-NATIONS-LEAGUE-Topf: Niederlande, Kroatien, Spanien, Italien

Topf 1: Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn, Schweiz, Polen

Topf 2: Frankreich, Österreich, Tschechien, England, Wales, Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Schottland, Finnland

Topf 3: Ukraine, Island, Norwegen, Slowenien, Republik Irland, Albanien, Montenegro, Rumänien, Schweden, Armenien

Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan, Luxemburg, Aserbaidschan, Kosovo, Bulgarien, Färöer, Nordmazedonien

Topf 5: Slowakei, Nordirland, Zypern, Belarus, Litauen, Gibraltar, Estland, Lettland, Moldawien, Malta

Topf 6: Andorra, San Marino, Liechtenstein

Top 2 der 10 Gruppen qualifizieren sich

Die EM-Quali startet im März 2023 und endet im darauffolgenden November. Jeweils die Top 2 der insgesamt 10 Gruppen sind für die Endrunde qualifiziert, die restlichen drei Startplätze werden über die Nations League ausgespielt.

Da Österreich in diesem Bewerb zuletzt in der höchsten Gruppe A spielte, ist davon auszugehen, dass Kapitän David Alaba & Co. im Play-off antreten könnten, sollten sie in der Quali scheitern. Allerdings hat Rot-Weiß-Rot seit der EM-Aufstockung auf 24 Teams im Jahr 2016 immer die Teilnahme über die reguläre EM-Qualifikation fixiert.

Fotocredit: IMAGO/Pixsell