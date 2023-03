Luka Modric setzt Nationalmannschaftskarriere fort

Foto: AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Der frühere Weltfußballer Luka Modric setzt seine Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft wie erwartet fort. Der 37-Jährige steht im Aufgebot des WM-Dritten für den Auftakt in der EM-Qualifikation mit den Länderspielen gegen Wales und in der Türkei am 25. und 28. März.

Modric hatte nach dem Spiel um Platz drei in Katar angekündigt, aufzuhören komme für ihn auch nach 162 Länderspielen nicht infrage. Er will "mindestens" noch das Finalturnier der Nations League im Sommer spielen, wenn sein Vertrag bei Real Madrid ausläuft, "und dann vielleicht noch ein paar Qualifikationsspiele für die EM 2024". Das Turnier findet in Deutschland statt.

Nationaltrainer Zlatko Dalic berief auch fünf Bundesliga-Legionäre: Josko Gvardiol von RB Leipzig, Borna Sosa vom VfB Stuttgart, Bayern-Profi Josip Stanisic, Josip Juranovic von Union Berlin und den Hoffenheimer Andrej Kramaric. Auf Abruf wurden Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt und der Augsburger Dion Beljo nominiert.

