Ter Stegen will Nummer eins im DFB-Team werden

Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen hat seine Ambitionen auf den Stammplatz im deutschen Tor noch einmal untermauert. "Das ist das Ziel. Ich möchte sowohl bei Barca, als auch in der Nationalmannschaft, die Nummer eins sein", sagte der frühere Gladbacher bei DAZN.

Ter Stegen soll gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz und drei Tage später gegen Belgien in Köln als Vertreter des verletzten Kapitäns Manuel Neuer zwischen den Pfosten stehen. Neben dem 30-Jährigen hat Bundestrainer Hansi Flick für den Neustart der DFB-Auswahl nach der WM den Frankfurter Kevin Trapp (32) und Bernd Leno (31) vom FC Fulham berufen.

Ter Stegen möchte "dem Ganzen meinen Stempel aufdrücken, so wie ich es beim FC Barcelona mache". Dabei sei für ihn "das Wichtigste, nicht nach links und rechts zu gucken. Ich konzentriere mich auf das, was ich machen muss: dass ich maximal fit bin in jedem Moment, in dem ich bei der Nationalmannschaft bin. Das möchte ich auch versprühen und zeigen, dass ich in einem guten Moment bin."

