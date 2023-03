Kevin De Bruyne übernimmt Kapitänsamt bei Belgien

Der frühere Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne vom englischen Fußball-Meister Manchester City ist zum neuen Kapitän der belgischen Nationalmannschaft ernannt worden. Diese Entscheidung von Nationaltrainer Domenico Tedesco bestätigte der belgische Verband vor den ersten beiden Spielen des deutschen Coaches auf der Bank der Roten Teufel am Freitag (24. März) in der EM-Qualifikation in Schweden und vier Tage später (Dienstag/28. März) in Köln gegen Deutschland.

De Bruyne tritt beim ehemaligen Weltranglistenersten die Nachfolge von Eden Hazard an. Der Routinier des spanischen Rekordmeisters Real Madrid war nach Belgiens enttäuschendem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Neben Mittelfeld-Ass De Bruyne, der in der Bundesliga für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg gespielt hat, gehörte auch Torjäger Romelu Lukaku (Inter Mailand) zum Kreis der Kandidaten für die Kapitänsbinde.

