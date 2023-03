U19-Junioren-Trainer Guido Streichsbier unzufrieden

Die U19-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben die Qualifikation für die EM-Endrunde zum vierten Mal in Folge verpasst. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier kam im zweiten Gruppenspiel der zweiten Qualifikationsrunde in Bremen gegen Belgien nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und hat frühzeitig keine Chance mehr, sich für das Turnier in Malta (3. bis 16. Juli) zu qualifizieren.

"Die erste Halbzeit haben wir es in der Verteidigung gut gemacht, nach vorne waren wir aber nicht überzeugend genug", sagte Streichsbier: "Wenn man die Anzahl der Chancen aus beiden Spielen nimmt, das hätte reichen müssen. Letztendlich haben wir uns gegen Italien zum Auftakt (2:3, d.Red.) in eine schlechte Ausgangsposition gebracht."

Keke Topp von Schalke 04 traf zwar zur deutschen Führung (15.), doch Belgien glich durch Romeo Vermant, Sohn des früheren Schalke-Profis Sven Vermant, nach einer halben Stunde aus.

Deutschland fehlt damit wie schon 2018, 2019 und 2022 bei der Endrunde der besten acht U19-Teams des Kontinents. Die Turniere 2020 und 2021 waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Deutschland gewann den Titel in dieser Altersklasse dreimal, zuletzt 2014.

Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel geht es für die DFB-Auswahl am Dienstag ebenfalls in Bremen gegen Slowenien.

