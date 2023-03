Stefan Kuntz zittert sich mit der Türkei zum Sieg

Stefan Kuntz war die Erleichterung anzusehen. "Es war kein einfaches Spiel. Dennoch, ich denke, es war ein verdienter Sieg nach einem schwierigen Auswärtsspiel für uns. Wir freuen uns über die drei Punkte", resümierte der türkische Fußball-Nationaltrainer nach dem 2:1 (1:1)-Zittersieg in Armenien.

In Jerewan kam das Kuntz-Team nach einem Eigentor des Hoffenheimers Ozan Kabak (10.) noch zum Erfolg im ersten EM-Qualifikationsspiel. Orkun Kökcü (35.) und der gemeinsam mit dem Dortmunder Salih Özcan eingewechselte Kerem Aktürkoglu (64.) drehten die Partie in Armeniens Hauptstadt.

Die Türkei, die das Ticket für die WM 2022 in Katar verpasst hatte, trifft in der Qualifikationsgruppe D am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) auf den WM-Dritten Kroatien, der mit einem 1:1 (1:0) gegen Wales startete. Das Tor des Hoffenheimers Andrej Kramaric (28.) reichte nicht zum Sieg.

Kuntz musste auch eine Frage zum gerade begonnenen Fastenmonat Ramadan beantworten, denn es wurde behauptet, dass der deutsche Fußballlehrer seine Aufstellung davon abhängig gemacht habe. "Ich akzeptiere kulturelle Veränderungen und zeige großen Respekt. Der Ramadan spielt bei meiner Entscheidung keine Rolle", betonte der Europameister von 1996.

Die Türkei hatte sich für die vergangenen beiden EM-Endrunden 2016 und 2020 qualifiziert, auf dem Weg nach Katar war das Team in den WM-Play-offs an Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo gescheitert. Kuntz, der langjährige U21-Coach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), ist seit 2021 Nationaltrainer in der Türkei.

