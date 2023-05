Das 1000. DFB-Länderspiel läuft im ZDF

Das Jubiläumsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Zeichen des Friedens am 12. Juni gegen die Ukraine in Bremen wird im ZDF übertragen. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Das 1000. Länderspiel beginnt familienfreundlich um 18.00 Uhr.

Ab 17.35 Uhr meldet sich Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zu "sportstudio live" aus dem Weserstadion. Als Live-Reporter ist Oliver Schmidt am Mikrofon.

Das Benefizspiel ist eine von drei Partien der DFB-Auswahl zum Saisonausklang. Vier Tage später geht es in Warschau gegen Polen (ARD), am 20. Juni schließlich in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (beide 20.45 Uhr/RTL). Der Dreierpack dient Bundestrainer Hansi Flick zur weiteren Vorbereitung auf die Heim-EM im kommenden Jahr.

