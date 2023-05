Deutsche U17-Nationalmannschaft greift nach EM-Titel

Die deutsche U17-Nationalmannschaft spielt bei der Fußball-Europameisterschaft in Ungarn um den Titel. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück bezwang in einem turbulenten Halbfinale Polen mit 5:3 (1:2) und trifft nun im Endspiel am Freitag in Budapest entweder auf Spanien oder Frankreich.

Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim (22.), die Dortmunder Paris Brunner (57.) und Charles Herrmann (65.), Assan Ouedraogo von Schalke 04 (79.) und Robert Ramsak von Bayern München (83.) trafen für die DFB-Auswahl. Auf polnischer Seite waren Daniel Mikolajewski (7.), Karol Borys (31.) und Filip Wolski (68.) erfolgreich.

Deutschland hatte sich bereits zuvor mit der Qualifikation für das Halbfinale das Ticket für die WM in Peru (10. November bis 2. Dezember) gesichert. Den EM-Titel gewann die deutsche U17 zuletzt 2009.

