Deutsche U17 feiert den EM-Titel

Foto: AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Hansi Flick und Co. haben die U17-Junioren nach dem Triumph bei der EM in Ungarn in den höchsten Tönen gelobt. "Wir sind sehr stolz auf unsere Europameister, die uns alle vom ersten Turnierspiel an mit schnellem, offensivem Fußball, mit viel Spielfreude und einem ganz besonderen Zusammenhalt in der Mannschaft begeistert haben", sagte Neuendorf.

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück hatte sich am Freitag im Finale mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durchgesetzt und den ersten EM-Titel seit 2009 geholt. Für Neuendorf "ein großartiger Erfolg und zudem Beleg für die exzellente Arbeit, die in unseren Nachwuchsmannschaften sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Junioren geleistet wird".

Flick lobte vor allem den großen Zusammenhalt des deutschen Teams. "Dieser Mannschaft zuzuschauen, hat Spaß gemacht. Ihre Begeisterung und Überzeugung auf dem Platz hat man von Beginn an in jedem Spiel gespürt", sagte der Bundestrainer: "Dieser Siegeswille, ihre Leidenschaft für offensiven Fußball, enorme Nervenstärke und ein ganz spezieller Teamspirit haben unsere U17-Nationalmannschaft auch zum Sieg über Frankreich im Endspiel geführt."

Im Finale sorgte Assan Ouedraogo mit seinem verwandelten Elfmeter für die Entscheidung, zuvor hatte Torhüter Max Schmitt mit einer Parade gegen Fode Sylla das deutsche Team im Spiel gehalten. Nach dem Treffer von Paris Brunner zum 4:4 setzte Frankreichs Saimon Bouabre seinen Schuss an den Pfosten - der Schalker Ouedraogo traf dann nervenstark zum Sieg.

"Was für ein Final-Krimi! Dieser EM-Titel ist ein fantastischer, toller Erfolg der Mannschaft, des Trainerteams um Christian Wück sowie des Teams hinter dem Team", sagte Flick.

