DFB-Team mit neuen Gesichtern in der Startelf

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit neun Veränderungen in das Länderspiel in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr/ARD). Einzig Abwehrchef Antonio Rüdiger und Kapitän Joshua Kimmich sind nach dem enttäuschenden 3:3 gegen die Ukraine in der Startelf verblieben.

Malick Thiaw gibt sein Länderspiel-Debüt und bildet mit Thilo Kehrer und Rüdiger die Dreierkette vor Torhüter Marc-Andre ter Stegen. Emre Can und Kimmich sollen davor das Zentrum dicht machen, auf den Außen Jonas Hofmann und Benjamin Henrichs für Schwung sorgen.

In der Offensive setzt Bundestrainer Hansi Flick auf Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz. - Die deutsche Aufstellung: 1 ter Stegen - 5 Kehrer, 26 Thiaw, 2 Rüdiger - 18 Hofmann, 23 Can, 6 Kimmich, 13 Henrichs - 24 Wirtz, 14 Musiala - 7 Havertz. - Trainer: Flick

