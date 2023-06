Julian Brandt (r.) im Jubel mit Marius Wolf

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt hat ein einfaches Mittel, um in Deutschland EM-Euphorie zu wecken. "Die Rechnung ist relativ einfach: Gewinn deine Spiele, und die Leute fangen wieder an, sich für dich zu interessieren", sagte Brandt im Interview mit der Welt am Sonntag.

Dies gelang der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zuletzt allerdings nicht. Von den vergangenen 15 Begegnungen wurden nur vier gewonnen. Ein Jahr vor der Heim-EM werden die Zweifel immer größer.

"Wir müssen kein Titelfavorit sein. Es passt uns ganz gut, mal wieder etwas demütiger zu sein. Aber mutig sollten wir sein", sagte Brandt. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

© 2023 SID