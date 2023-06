Ilkay Gündogan wird nicht zum BVB zurückkehren

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen, eine Rückkehr zu Borussia Dortmund ist aber endgültig vom Tisch. Es habe zwar Kontakt zwischen seinem Berater und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben, "trotzdem war es von der Wahrscheinlichkeit her nicht sehr hoch", sagte Gündogan über einen Transfer vor dem Länderspiel gegen Kolumbien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen.

Gündogans Vertrag beim Triple-Gewinner Manchester City läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist weiterhin möglich. "Eine Entscheidung gibt es noch nicht, es laufen Gespräche im Hintergrund", sagte der 32-Jährige, der mit dem FC Barcelona und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wird.

"Sportlich habe ich nicht so viele gute Erinnerungen an Barcelona", sagte Gündogan und berichtete mit einem Lachen: "Jedes Mal, wenn ich da war, war ich im Krankenhaus und wurde operiert." Aber Barcelona sei "schon eine wunderschöne Stadt".

Citys Teammanager Pep Guardiola bestätigte am Montag das Barca-Interesse. "Ich weiß, dass sie sehr interessiert sind. Aber City ist es auch. Wir wollen, dass er bei uns weitermacht", sagte der Katalane bei einem Medientermin in seiner Heimat.

