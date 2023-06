DFB gibt Kapitän für U21-EM bekannt

Foto: IMAGO/Aleksandar Djorovic/IMAGO/Aleksandar Djorovic/SID/Aleksandar Djorovic

Der umworbene Innenverteidiger Yann-Aurel Bisseck (22) wird die deutschen U21-Fußballer bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien als Kapitän anführen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagabend mit, zuvor hatte Cheftrainer Antonio Di Salvo das Team bei einer Besprechung im Hotel in Batumi informiert.

Bisseck stammt aus der Jugend des 1. FC Köln und gab dort als 16-Jähriger sein Profidebüt, den Durchbruch schaffte er aber im Ausland: Nach Stationen bei Holstein Kiel, Roda Kerkrade und Vitoria Guimaraes reifte er beim dänischen Erstligisten Aarhus GF zum Stammspieler. Zuletzt weckte Bisseck das Interesse des italienischen Champions-League-Finalisten Inter Mailand.

Für Deutschlands U21 absolvierte Bisseck bislang fünf Spiele. Die DFB-Auswahl startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) im georgischen Kutaissi gegen Israel ins Turnier.

