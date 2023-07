Spanien setzt sich gegen die Schweiz durch

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rekordeuropameister Spanien ist bei der U21-EM in Rumänien und Georgien ins Halbfinale eingezogen. Der fünfmalige Titelträger rang am Samstag die Schweiz in der Runde der letzten Acht mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung nieder. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Die Iberer spielen nun am Mittwoch (18 Uhr) gegen Israel, das Georgien ausschaltete, um den Einzug ins Endspiel.

Juan Miranda (103.) erzielte in Bukarest den entscheidenden Treffer. Zuvor hatte Sergio Gomez (68.) die Spanier in Führung gebracht, die Schweiz aber durch Zeki Amdouni (90.+1) noch ausgeglichen. Damit steht Spanien vor der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sollte am Sonntag Frankreich oder England den "Toros Rojos" in die Runde der letzten Vier folgen, wäre Spanien im kommenden Jahr bei Olympia in Paris dabei.

Zuvor war Israel erstmals in ein EM-Halbfinale eingezogen. Die Israelis setzten sich vor einer Rekordkulisse von 44.338 Zuschauern in Tiflis mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Georgien durch. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Israels Torhüter Daniel Peretz hielt einen Elfmeter, zudem landete ein Versuch der Georgier am Pfosten. Die Israelis verwandelten dagegen sicher.

Israel hatte sich als Gruppenzweiter hinter England und vor der deutschen Auswahl für das Viertelfinale qualifiziert. Georgien, das die Endrunde mit den bereits ausgeschiedenen Rumänen austrägt, hatte in der Vorrunde Portugal, Belgien und die Niederlande hinter sich gelassen.

In den weiteren Viertelfinals trifft England am Sonntag (18 Uhr) auf Portugal und Frankreich wenig später auf die Ukraine (21 Uhr).

© 2023 SID