Völler erbittet Respekt vor dem Bundestrainer

Foto: FIRO/FIRO/SID

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat um mehr Verständnis für Bundestrainer Hansi Flick geworben. "Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber der Respekt vor dem Amt und der Person des Bundestrainers sollte da sein", sagte der Weltmeister von 1990 im Doppelinterview mit Flick beim RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Flick steht vor den wegweisenden Länderspielen gegen WM-Schreck Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund (21.00 Uhr/ARD) unter Druck. "Jeder Fan, jeder Experte hat eine eigene Idee. Ich musste das damals aushalten, Hansi muss es heute", sagte Völler neun Monate vor der Heim-EM und fügte an: "Hansi hatte den Mut, etwas zu probieren. Uns allen wäre lieber gewesen, wir hätten die drei Spiele im Juni gewonnen. Jetzt müssen wir den Gegenwind ertragen."

