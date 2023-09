Völler verspricht eine "mutige" Mannschaft

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die deutsche Nationalmannschaft vor den Länderspielen gegen den WM-Schreck Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich (21.00 Uhr/ARD) in die Pflicht genommen. "Ich will sehen, dass jeder brennt. Von der ersten Minute an", sagte Völler der Sport Bild.

Anders als in den Spielen im Juni gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien am Ende der Saison seien jetzt alle wieder frisch: "Ich kann versprechen: Es wird eine mutige Mannschaft auf dem Platz stehen."

Dass eine Diskussion um Bundestrainer Hansi Flick nach dem WM-Aus in der Vorrunde und den vergangenen Spielen aufkomme, verstehe er. "Als Bundestrainer muss man das wegstecken können. Hansi ist kämpferisch, und er weiß: Jetzt zählt's. Ich bin überzeugt, dass wir zwei richtig gute Vorstellungen abliefern", sagte Völler. Man habe noch zehn Monate bis zur EM: "Es geht darum, dass die Mannschaft sich findet und einspielt."

