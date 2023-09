Süle und Kimmich stritten sich in der DFB-Doku

Niklas Süle kann über seinen Streit mit Joshua Kimmich in der WM-Doku über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft längst lachen. "Laber' mich nicht voll", hatte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund in Katar zu Kimmich gesagt, dabei hob er sogar drohend seinen Zeigefinger. Die Amazon-Kameras waren hautnah dabei.

"Wir verstehen uns sehr gut", versicherte Süle nun im Wolfsburger Quartier der Nationalmannschaft. "In der Vergangenheit haben wir einige Jahre zusammengespielt. Wir kennen uns, seit wir elf sind."

Sicherlich gebe es "immer mal Reibung, aber Reibung ist ja nicht immer was Schlechtes". So ein "kleiner Streit" gehöre auch mal dazu: "Josh ist ein guter Kumpel von mir."

Die WM-Dokumentation "All Or Nothing" ist bei Prime Video ab Freitag abrufbar. Die ersten drei Folgen waren für die Medien vorab zu sehen.

