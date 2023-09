Spanien feiert Kantersieg

Foto: AFP/SID/VANO SHLAMOV

Unbeeindruckt von den großen Unruhen im Verband hat die spanische Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation einen klaren Erfolg eingefahren. In Georgien gewann der von Dreierpacker Alvaro Morata und Lamine Yamal, dem jüngsten Torschützen der spanischen Historie, angetriebene Ex-Europameister 7:1 (4:0) und eroberte mit nun sechs Punkten aus drei Spielen den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe A hinter Schottland.

Morata (22.) brachte den Favoriten per Kopf in Führung, kurz danach fiel das 2:0 durch ein Eigentor des Georgiers Solomon Kwirkwelia (28.). Der Leipziger Bundesligaprofi Dani Olmo (39.), erneut Morata (40., 66.), Nico Williams (69.) und Yamal (74.) erhöhten für die klar überlegenen Spanier. Giorgi Tschakwetadse (49.) gelang der Ehrentreffer für die Mannschaft des früheren Bayern-Stars Willy Sagnol.

Einziger Dämpfer für Spanien: Olmo und Marcos Asensio mussten kurz nach dem Treffer zum 4:0 angeschlagen vom Feld. Ob es sich um eine Vorsichtsmaßnahme von Trainer Luis de la Fuente handelte, blieb zunächst unklar. Für Olmo kam Yamal, der mit 16 Jahre und 57 Tagen der jüngste Nationalspieler Spaniens wurde. Er löste Gavi ab, der bei seinem Debüt im Jahr 2021 17 Jahre und 62 Tage alt war.

© 2023 SID