Olmo muss gegen Georgien verletzt raus

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft muss im kommenden EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern auf den Leipziger Dani Olmo verzichten. Auch Marco Asensio, der ebenso wie Olmo beim 7:1 gegen Georgien am Freitag in Tiflis verletzt in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, steht La Furia Roja gegen die Zyprer nicht zur Verfügung.

Olmo erlitt offenbar eine Prellung am Knie. Nachnominiert wurden am Samstag Ferran Torres und Yeremy Pino. Spanien ist am Dienstag in Grenada Gastgeber gegen Zypern.

© 2023 SID