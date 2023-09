Gündogan zieht sich früh eine Verletzung zu

Für Kapitän Ilkay Gündogan ist das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wurde in der 25. Minute beim Stand von 1:0 vom Platz geführt, dabei fasste er sich an den Rücken. Gündogan musste schon in der neunten Minute nach einem Zweikampf mit Adrien Rabiot behandelt werden.

"Er hat eine Beckenprellung, aber es ist nichts kaputt. Es tut halt weh", sagte Interimsbundestrainer Rudi Völler in der ARD.

Für den 32-Jährigen kam Pascal Groß auf den Platz und rückte in der Zentrale an die Seite von Emre Can. Groß hatte erst am Samstag gegen Japan (1:4) sein Debüt in der DFB-Auswahl gefeiert. Die Spielführerbinde übernahm Thomas Müller.

