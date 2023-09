Liverpools Teammanager Jürgen Klopp würde Julian Nagelsmann als neuen Fußball-Bundestrainer befürworten. "Ich finde Julian eine ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist. Ich würde mich sehr drüber freuen, wenn es denn so kommt", sagte Klopp vor dem Europa-League-Duell der Reds gegen den Linzer ASK am Donnerstag (ab 18:45 Uhr, Ligaportal-Liveticker) bei RTL+.

Nagelsmann wäre mit 36 Jahren der jüngste Bundestrainer der Geschichte, für Klopp wäre das aber kein Problem. "Alter? Komplett egal! Er hat schon mit 28 bewiesen, dass er ein fantastischer Trainer ist. Er hat 8 Jahre Erfahrung. Das haben andere mit 45 oder 50 – auf höchstem Niveau. Das ist überhaupt kein Kriterium", sagte er.

Klopp war ebenfalls als Nachfolger von Hansi Flick gehandelt worden, hatte aber schnell abgesagt. "Ich bin Liverpool zu Loyalität verpflichtet. Mein Herz ist hier in Liverpool. Man kann die 8 Jahre ja nicht einfach rausschneiden. Ich habe hier einen Vertrag unterschrieben und wurde dabei, soweit ich mich erinnern kann, nicht unter Drogen gesetzt oder gefesselt und musste mit dem Mund unterschreiben. Das war eine freie Entscheidung. Und deshalb passt das nicht", sagte er. Klopps Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2026.

