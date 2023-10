Bundesliga-Erfahrung im englischen Nationalteam

Angeführt von Bayerns Münchens Starstürmer Harry Kane und dem Ex-Dortmunder Jude Bellingham von Real Madrid geht die englische Fußball-Nationalmannschaft in ihre beiden kommenden Länderspiele. Nationaltrainer Gareth Southgate nominierte am Donnerstag ein insgesamt 26-köpfiges Aufgebot für das Freundschaftsspiel gegen Australien am 13. Oktober (Freitag) und das Qualifikationsspiel für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland vier Tage später gegen Titelverteidiger Italien (17. Oktober/Dienstag). Vor allem die Neuauflage des EM-Endspiels von 2021 verspricht Brisanz.

Erneut nicht dabei ist Raheem Sterling vom FC Chelsea, auch Mason Mount (Manchester United) wurde von Southgate nicht berücksichtigt. Jordan Henderson bleibt trotz seines Wechsels nach Saudi-Arabien im Kader der Three Lions für die beiden Spiele im Wembley-Stadion.

"Wir waren mit den Spielern und den Leistungen in den letzten vier Spielen zufrieden, wir haben eine gefestigte Mannschaft", sagte Southgate zur Zusammenstellung des Aufgebotes.

England führt seine Qualifikationsgruppe mit 13 Punkten aus fünf Spielen an und hat bereits sechs Zähler Vorsprung auf Italien. Mit einem Sieg gegen die Squadra Azzurra könnte das Team um Kapitän Kane bereits sicher für die Euro im nächsten Jahr planen, Italien hingegen müsste weiter um die Qualifikation zittern.

