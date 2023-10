Viel kann man der ÖFB-Elf in den letzten Monaten nicht vorwerfen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick wirkt gefestigt und spielt eine ganze starke EM-Quali. Mit 13 von möglichen 15 Punkten und 12 geschossenen Toren ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann Österreich das Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland in der Tasche hat. Vor allem die beiden Siege gegen Schweden ebneten auf überzeugende Art und Weise den Weg für eine tolle Ausgangsposition in der Gruppe F, mit aktuell sieben Zählern Vorsprung auf die Skandinavier.

Spiel des Jahres gegen Belgien

Nun warten im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion die Belgier, die mit 13 Toren treffsicher sind und als Tabellenführer ebenfalls kurz vor einer erfolgreichen Qualifikation stehen. Klar ist: Gewinnt Österreich am Freitagabend in Wien, ist man im nächsten Sommer bei der EM auf jeden Fall dabei. Und selbst bei einem Unentschieden können die Schweden nur noch rein rechnerisch Zweiter werden. Es ist also angerichtet für das Spiel des Jahres, denn mit einem Sieg kann die Party losgehen!

Leider sind mit Marko Arnautović und Kapitän David Alaba zwei wichtige Spieler verletzt, es kommen jedoch einige wiedergenesene Spieler zurück, darunter Saša Kalajdžić. Mit nur vier Gegentoren ist die Abwehr zudem sattelfest. Kann die österreichische Nationalmannschaft alles klarmachen und die dritte EM-Qualifikation in Folge feiern? Für das Spitzenspiel gegen Belgien am Freitag, um 20:45 Uhr, hat Betway selbstverständlich einen Super Boost zu bieten: Österreich gewinnt & über 2,5 Tore, zuvor 4,50 - jetzt 7,00! Wir drücken dem ÖFB alle Daumen! Zahle zum Beispiel 10 € ein und versuche dein Glück.

