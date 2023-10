Chris Führich ist neu beim DFB-Team.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet bei seiner Ernährung seit geraumer Zeit auf tierische Produkte - und hat unter seinen DFB-Neulingen einen Gleichgesinnten gefunden. "Ich habe es vor fünf Jahren mal ausprobiert und bin seitdem nicht mehr davon weggekommen", sagte der Veganer Chris Führich, neben Kevin Behrens und Robert Andrich einer von drei möglichen Debütanten auf der USA-Reise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Ich fühle mich sehr wohl damit und mit dem Weg", erklärte der Stuttgarter Führich. Und das zeigt sich auch auf dem Platz: Mit zwei Toren und fünf Vorlagen in den ersten sieben Bundesliga-Begegnungen dieser Saison ist der 25-Jährige einer der Spieler der Stunde. Führich habe ein "sehr, sehr gutes Momentum" und sei "exzellent" im Eins-gegen-eins, schwärmte Nagelsmann.

"Das ist meine Qualität und die versuche ich hier auf den Platz zu bringen", sagte Führich vor seinem möglichen ersten Länderspiel gegen die USA am Samstag (21.00 Uhr/RTL). Sich in der DFB-Auswahl zu zeigen, sei bei all den Stars allerdings "nicht so einfach", bekannte er: "Das Level hier ist ein ganz anderes."

Und Führich war bisher "nur" Fan. Er schaue "jedes Länderspiel", sagte der bekennende Christ, der ein Kreuz-Tattoo trägt und täglich betet. An eine mögliche Teilnahme bei der Heim-EM denkt Führich noch nicht. "Ich bin voll und ganz hier gerade und will die Zeit genießen." Veganes Essen gibt es im Teamhotel in Foxborough gratis dazu.

