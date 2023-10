In einem hochspannenden Duell um die Tabellenführung in der EM-Qualifikationsgruppe F lieferten sich die vor diesem Match des 6. Spieltages punktgleichen National-Teams von Österreich und Belgien von Beginn an ein mitreißendes Kräftemessen. Das ÖFB-Team präsentierte sich unternehmungsfreudig und agierte im Aufbauspiel äußerst schwungvoll. Zwischenzeitlich lag man deutlich mit 0:3 zurück, um am Ende noch auf 2:3 ran zukommen. Siehe auch HIER!

Starker Beginn des ÖFB-Teams und ein Chancenplus

Schon in den ersten Sekunden setzte Österreich ein Ausrufezeichen, als ein Eckball von Patrick Wimmer gefährlich in den Strafraum geschlagen wurde. Schlussmann Sels konnte die Kugel nur knapp ablenken, und Nicolas Seiwald versuchte sein Glück mit einem Rebound von rechts, doch Christoph Baumgartner verpasste den Abschluss nur knapp. Die Österreicher zeigten ein galliges, hochstehendes Pressing, das die Belgier früh in Bedrängnis brachte.

Kalte Dusche durch Dodi Lukébakio

Doch die Gäste hatten in der 12. Min. eine Antwort parat, als Dodi Lukébakio einen atemberaubenden Alleingang startete. Mit Kaltschnäuzigkeit und Geschwindigkeit ließ er die österreichische Abwehr hinter sich und versenkte den Ball im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Goalie Alexander Schlager im langen Eck – 0:1 für Belgien.

Trotz des frühen Rückstands spielte Österreich weiterhin mutig und drängte die Belgier in die Defensive. In der 21. Minute hatte der ÖFB-Team-Debütant Manprit Sarkaria eine vielversprechende Einschussmöglichkeit, doch Sels parierte den Schussball des SK Sturm Graz-Stürmers souverän. Die Österreicher behaupteten fast zwei Drittel des Ballbesitzes in der 1. Halbzeit und schossen 7 Mal auf das Tor, wovon 3 Schüsse auf das Ziel gingen.

Belgien hingegen fand immer wieder kaum Wege durch die neuformierte österreichische Abwehr. Die Rangnick-Elf setzte das Tempo hoch und drückte nach dem Gegentor die Gäste in die eigene Hälfte.

Fantastischer Support durch die 47.000 Fans im Happel Stadion

Die rot-weiß-roten Fans im Stadion sorgten weiterhin mit ihrem fanatischen Support für eine begeisternde Atmosphäre und feuerten ihr Team permanent an. Die österreichische Abwehr zeigte sich gut organisiert, auch wenn der Führungstreffer der Belgier für einen kurzen Schockmoment sorgte.

Belgien verteidigte kompakt und klug, setzte auf schnelle Konter und nutzte den Auftrieb nach dem Führungstreffer. Österreich, obwohl bemüht, fehlte es an der letzten Durchschlagskraft in der Offensive. Die 1. Halbzeit endete mit einem aufregenden Moment, als das RB Leipzig-Duo Christoph Baumgartner und Xaxer Schlager in der Gäste-Box für Wirbel sorgte. Nach einem Zusammenspiel scheiterte Baumgartner im Eins-gegen-Eins, doch Schlager versuchte sein Glück im Nachschuss. Sels konnte den Ball erneut parieren - das war die beste Chance für Österreich bis dahin.

Insgesamt präsentierte sich Österreich in der 1. Halbzeit hochmotiviert und mutig, drängte die Tedesco-Schützlinge immer wieder in die Defensive und erarbeitete sich einige vielversprechende Chancen. Belgien fand seinen Rhythmus nach dem Führungstreffer und verteidigte geschickt.

Doppelschlag: Nach 58 Minuten führte Belgien mit 3:0

Die 2. Halbzeit brachte weiterhin fesselnden Fußball auf den Rasen. Zu Beginn zeigten sich die Belgier leicht im Vorteil und versuchten, ihre Führung zu behaupten. Österreich hingegen agierte zunächst etwas vorsichtiger, baute diszipliniert von hinten auf. In der 52. Minute bot sich dem Ex-Salzburger Maximilian Wöber eine exzellente Gelegenheit nach einer klugen Ablage von Manprit Sarkaria. Sein Schuss in Richtung langes Eck verfehlte das Ziel nur knapp. Demgegenüber schickte Lukébakio einen wunderbaren Heber von halblinks über Schlussmann Schlager hinweg an die Querlatte.

In der 55. Minute erhöhten die Belgier auf 0:2. Ein flach abgespielter Freistoß von rechts landete bei Dodi Lukébakio an der Strafraumgrenze. Er zog ab und der Ball ging ins Eck. In der 58. Minute legten die Gäste nach, als der Führende der Torschützenlist in der EM-Quali - Romelu Lukaku - einen Konter wie aus dem Lehrbuch verwertete und auf 3:0 erhöhte. Die Führung schien den Druck auf die Österreicher zu erhöhen. Vielleicht war es die Fülle an Ausfällen, die das österreichische Team spürbar schwächte, vor allem gegen einen so starken Gegner wie die derzeitige Nr. 5 der FIFA-Weltrangliste.

Konrad Laimer gelingt der Anschlusstreffer

In der 69. Minute schnupperte Österreich endlich Morgenluft, als der heutige Kapitän Konrad Laimer den längst verdienten Anschlusstreffer erzielte. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde noch verstärkt, als Belgien in der 80. Minute dezimiert wurde. Amadou Onana sah die gelb-rote Karte.

Österreich drängte in Überzahl weiterhin nach vorne und wurde belohnt. In der 84. Minute entschied der spanische Schiedsrichter auf Handelfmeter. Der eingewechselte Marcel Sabitzer trat an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 2:3. Mit einem Mann mehr auf dem Platz und einer immensen Euphorie auf und neben dem Spielfeld, spielte das Rangnick-Team eine packende Schlussphase. Sie pressten die Belgier hoch an und zwangen sie, maximales Risiko zu nehmen.

Totale Offensive des ÖFB-Teams

In den letzten Minuten versuchte sich Muhammed Cham mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel, doch Schlussmann Sels war zur Stelle. Schlussendlich endete das Spiel 2:3 zu Gunsten von Belgien. Ein Remis wäre angesichts der Chancenverhältnisse nicht unverdient gewesen. Das ÖFB-Team kämpfte bis zum Schluss und zeigte, dass es in der Lage war, gegen einen so starken Gegner wie Belgien zu bestehen.

Nicolas Seiwald: "Es fühlt sich sehr bitter an. Ich habe mein Bestes gegeben - mein Gegenspieler Doku war brutal gut. Belgien ist halt eine richtig gute Mannschaft!"

Österreich - Belgien 2:3 (0:1)

Tore 0:1 Lukebakio (12.), 0:2 Lukebakio (55.), Lukakio (58.), 1:3 Laimer (72.), Sabitzer (84.).

Ernst-Happel-Stadion, 47.000, SR: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Österreich: Schlager - Laimer (K), Lienhart, Danso (Baidoo, 66.) , Wöber (Prass 72.) - P. Wimmer (Sabitzer 79.), X. Schlager, N. Seiwald, Grillitsch - C. Baumgartner (Cham 66.), Sarkaria (Kalajdzic 66.) Trainer: Ralf Rangnick.

Belgien: Sels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Mangala (Tielemans 64.), Onana, Openda ( Carrasco 46.) - Lukebakio (Bakayoko 72., Vanhaeren 88.), Lukaku (K), Doku (Keita 88.) Trainer: Domenico Tedesco.

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Christian Fauland