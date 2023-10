In einer packenden Partie beim Qualifikationsspiel für die EM 2024 in Deutschland liefert Österreich dem FIFA-Ranglisten-5. Belgien in Gruppe F im mit rd. 48.000 Zuschauern ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion einen heroischen Fight - siehe Ligaportal-LIVETICKER. Nachfolgend Foto-Impressionen.

Prächtige Stimmung im Wiener Ernst-Happel-Stadion und großartige Choreo.

Ein würdiger Kapitän: Konrad Laimer. Der Legionär vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München brachte das ÖFB-Team nach 0:3-Rückstand wieder ran und bewies mit seiner Mannschaft Moral, Mentalität und Comebacker-Qualität. Was für ein Finish von "Rot-Weiß-Rot".

Manprit Sarkaria (SK Sturm Graz) bei seinem ÖFB-A-Team-Debüt...gegen Belgien und in seiner Geburtsstadt Wien.

Effiziente Belgier, die gleich bei ihrer ersten Torchance durch Ex-Deutschland-Legionär Dodi Lukebakio scorten (12.), der nach der Pause nachlegte zum 0:2 (55.).

Gewohnt engagiert in der Coaching-Zone: Der 65-jährige ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der unabhängig vom heutigen Resultat gegen Belgien auf dem besten Weg mit dem ÖFB-Team ist, um an der EM 2024 in seinem Heimatland Deutschland teilzunehmen.

Die ÖFB-Startelf am Freitag, den 13. Oktober 2023, gegen Belgien im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit Kapitän Konrad Laimer.

Wiederholt fehlten nur Zentimeter, wie hier beim fleißigen Offensivakteur Christoph Baumgartner.

Frankreich-Legionär Kevin Danso (RC Lens) in dieser Szene mit der Lufthoheit, umzingelt von Belgiern.

Der VfL Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer zieht ab.

RB Leipzig-Legionär Nicolas Seiwald in Aktion.

Rassige Aktionen zwischen Österreich und Belgien, hier mit RB Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner.

Doppeltorschütze Lukebakio, hier inmitten von Xaver Schlager und Maximilian Wöber, legte für Belgien zum 0:2 vor.

