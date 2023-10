Österreichs Fußballnationalteam gewinnt dank eines Elfmetertores von Marcel Sabitzer (48.) mit 1:0 in Aserbaidschan und fährt zur EM 2024 in Deutschland. Neben dem Goldtorschützen fiel an diesem Abend besonders einer auf: Guido Burgstaller. Der Angreifer von Rapid Wien hatte eigentlich vor vier Jahren seinen Abschied aus der Auswahl des ÖFB verkündet. Nach seiner Einwechslung in Minute 82 flog der Goalgetter nur wenige Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz. Die Meinungen der Fans sind gespalten, hier einige Tweets:

Guido Burgstaller Unterschieds Spieler. Kommt am Platz, mault alle Gegner an und fliegt mit gelb rot 😂😂

Wurscht, Hauptsache EM!!! ❤️🤍❤️ — Dünnchriss (@Duennchriss) October 16, 2023

Für die 8 Minuten hätt er nicht extra die Hochzeit verlassen müssen#Burgstaller — Gregor (@DerGreg0r) October 16, 2023

Burgstaller. Einer für die Statistik. #AZEAUT — ballesterer Fuʒballmagazin mit Liebe & Konsequenz (@ballesterer_fm) October 16, 2023

Ein denkwürdiger Auftritt von Guido #Burgstaller im Trikot @oefb1904 . Vermutlich der erste Mittelstürmer, der das Leiberl mit der Nummer 3 trägt. In 15 Minuten für die EM qualifiziert und zwei Gelbe Karten kassiert. — christoph geiler (@ChristophGeiler) October 16, 2023

4,5 Jahre Pause, dann spontan von einer Hochzeit zum Nationalteam nachnominiert werden, Einwechslung in der 82. Minute und nach 12min mit gelb-rot vom Feld fliegen.

Man muss Guido Burgstaller einfach lieben #azeaut — Leo (@beton_blau) October 16, 2023

burgstaller falsche farben, richtiger kämpfer💪💪💪 5 minuten direkt runter vom platz so lob ich mir das 💪💪💪💪 — Leon (@liionxyz) October 16, 2023

Glaub so schnell darf der burgstaller nicht mehr zum team #AZEAUT — Daniel (@IAmDaniel_87) October 16, 2023

Burgstaller hat in 5 Minuten mehr gemacht als kalajdzic — Philipp Schöller (@Phlpp03) October 16, 2023

Die wichtigste Frage ist, wird Burgstaller nur für ein Spiel gesperrt oder verpasst er den EM-Auftakt? 😱#AZEAUT — ballesterer Fuʒballmagazin mit Liebe & Konsequenz (@ballesterer_fm) October 16, 2023

Foto:IMAGO / Revierfoto // Screenshot Instagram