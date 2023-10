Alarmzustand in Brüssel: Bei einem Vorfall fielen Schüsse, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen. Der Vorfall ereignete sich laut ersten Berichten gegen 19.15 Uhr in der Nähe des Sainctelette-Platzes im Stadtzentrum. Ein Video, das von einem Anwohner aufgenommen wurde, zeigt einen Mann mit orangefarbener Jacke und weißer Kappe, der mit einem Motorroller auf den Gehweg fährt. Er öffnet das Feuer auf zwei Personen, dringt in das Foyer eines Gebäudes ein und feuert erneut aus kurzer Distanz. Als Waffe benutzte er ein längeres Schussgerät. Danach scheint er auf zwei Insassen eines Autos geschossen zu haben.

Es wird vermutet, dass die Verstorbenen Schweden waren und Trikots der schwedischen Fußballnationalmannschaft trugen. Die belgische Zeitung „Sudinfo“ schreibt, dass der Täter eine Videobotschaft auf Facebook verbreitet hat. Darin sagt er, er sei ISIS-Mitglied und prahlt damit, Ungläubige zu töten. Er sagt, er habe drei Menschen erschossen, um „die Muslime zu rächen“.

Am Montagabend stand bekanntlich das Spiel zwischen der belgischen und schwedischen Fußballnationalmannschaft in Brüssel an. Die Zeitung „Sudinfo“ berichtete, dass die Sicherheitsvorkehrungen beim König-Baudouin-Stadion, dem Austragungsort des Spiels, erhöht wurden. Schwedischen Fans wird empfohlen, sich nicht in den Nationalfarben in der Öffentlichkeit zu zeigen, da der Täter noch nicht gefasst wurde.

16.10.2023, Belgium🇧🇪 - Sweden🇸🇪, Terriost attack in Brussels before match, 2 deads by gunshots pic.twitter.com/wRbeO9hABY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 16, 2023

Um kurz nach 22:00 steht fest: das Spiel wird in der Halbzeit abgebrochen!

22:11: Soeben wurde die finale Entscheidung verkündet: Das Spiel ist offiziell abgebrochen. Vor allem im Kreise der schwedischen Mannschaft sei der Entschluss gefallen, nicht mehr weiterspielen zu wollen. Angesichts der schrecklichen Ereignisse ist das natürlich die einzig richtige Entscheidung. Ob und wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht diskutiert worden.

IMAGO / Funke Foto Services