Das hohe Fan-Aufkommen in der Sportstadt Philadelphia am Dienstagabend führt zu einer Verzögerung beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko. Der Anpfiff wird um eine Viertelstunde auf 20.15 Uhr Ortszeit (2.15 Uhr MESZ/ARD) verschoben. Beide Teams verspäteten sich wegen der verstopften Anfahrtswege zum Lincoln Financial Field bei der Anreise.

Grund für die Verkehrsprobleme ist nicht nur das Länderspiel, bei dem rund 60.000 Fans erwartet werden. Direkt nebenan spielen die Philadelphia Phillies im Citizen Bank Park vor etwa 40.000 Zuschauern in der Baseball-Liga MLB gegen die Arizona Diamondbacks. Außerdem findet in der Eishockey-Liga NHL auf demselben Gelände im Wells Fargo Center das Duell der Philadelphia Flyers mit den Vancouver Canucks statt.

