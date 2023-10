Kevin Behrens wurde für Jamal Musiala eingewechselt

Foto: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEX GRIMM

Debütant Kevin Behrens sprach mit leuchtenden Augen über sein Länderspieldebüt - und schonungslos offen darüber, dass er gegenüber den Topstars noch aufholen muss. "Ich muss auf jeden Fall noch an mir arbeiten", sagte der Stürmer von Union Berlin nach dem 2:2 gegen Mexiko in Philadelphia.

"Die Jungs sind echt stark", ergänzte Behrens: "Ich bin es nicht gewohnt, auf diesem Niveau zu trainieren und zu spielen, aber ich werde weiter an mir arbeiten und alles geben."

Behrens wurde im Lincoln Financial Field in der 87. Minute eingewechselt, hatte aber keinen Torabschluss mehr. "Es war echt aufregend, echt cool, in so ein wildes Spiel in dieser Atmosphäre reinzukommen. Einfach geil, dass ich mein erstes Spiel gemacht habe", schwärmte er. Insgesamt habe es ihm "Spaß gemacht, dabei zu sein - das macht Lust auf mehr."

Und beim zweiten Mal, hofft Behrens, ist der Anpassungsprozess dann auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. "Wenn ich nochmal dabei sein darf, kenne ich die Abläufe besser, dann kann man leichter aufspielen, lockerer", sagte der 32-Jährige.

© 2023 SID