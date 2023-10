Deutschland gegen Mexiko: Anpfiff erst 2.17 Uhr MESZ

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEX GRIMM

Immerhin 970.000 Fans haben in der Nacht auf Mittwoch das 2:2 zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Mexiko live in der ARD verfolgt. Die Partie in Philadelphia begann erst um 2.17 Uhr deutscher Zeit, dafür fiel die Quote durchaus gut aus. Dies belegt auch der hohe Marktanteil von 29 Prozent.

Die Zahlen beziehen sich allerdings nur auf die erste Halbzeit. Grund: Die TV-Quoten werden immer von 3.00 Uhr bis 3.00 Uhr gemessen.

Am Mittwochmorgen sendete die ARD zudem ab 9.05 Uhr eine Wiederholung der Partie, die ebenfalls viele Fans vor den Bildschirm gelockt haben dürfte.

