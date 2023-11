Lockere Stimmung beim DFB-Training in Frankfurt

Hip-Hop, Rap und Elton John - bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist neuerdings Musik drin. Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ den Platz am Frankfurter DFB-Campus am Dienstagvormittag laut mit Songs einer eigens zusammengestellten Playlist beschallen: So soll von nun an stets die erste Viertelstunde des Trainings locker eingeleitet werden.

Beim Warmmachen liefen unter anderem Dr. Dre und der Berliner Deutschrapper Kontra K mit dem bezeichnenden Titel "Erfolg ist kein Glück" - dieser nach SID-Informationen auf ausdrücklichen Wunsch des Trainerteams. "Nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit", heißt es darin.

"Ich fand es erfrischend, es war was anderes. Es hat auch etwas vom schlechten Wetter abgelenkt", sagte Niclas Füllkrug anschließend auf der Pressekonferenz. Nach und nach sollen auch die Spieler und andere Betreuer eingebunden werden und ihre Wünsche äußern.

