Hat keine Angst vor dem Altern: Niclas Füllkrug

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug hat keine Angst vor dem Altern. "Ich bekleide eine Position, auf der man im Alter häufig besser wird", sagte der 30 Jahre alte Mittelstürmer von Borussia Dortmund und lieferte die Begründung gleich mit: "Man gewinnt an Erfahrung dazu und wird noch sicherer."

Füllkrug hat erst vor einem Jahr sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Seitdem gelangen ihm in elf Länderspielen neun Tore. Dabei waren Stoßstürmer einige Zeit lang überhaupt nicht mehr gefragt. "Es war Mode", so Füllkrug, "mit der falschen Neun zu spielen."

Umso mehr freut er sich nun auch über Spieler wie Erling Haaland oder Harry Kane. "Wenn das die Stars sind, dann ist das schön, wenn die Kinder auch alle Tore schießen wollen. Tore zu schießen ist nun mal das schönste im Fußball", sagte Füllkrug.

