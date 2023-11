Der Ball für die EM 2024 heißt "Fußballliebe"

Foto: adidas/adidas/adidas

Der offizielle Spielball für die Heim-EM 2024 in Deutschland heißt "Fußballliebe". Hersteller adidas stellte den Ball am Mittwoch in Anwesenheit des Nationaltorhüters Manuel Neuer sowie der UEFA-Partner Celia Sasic und Philipp Lahm auf dem Maifeld in Berlin vor. Auf dem Ball sind neben dem Aufdruck "FUSSBALLLIEBE" unter anderem die Namen und Illustrationen aller zehn Spielorte abgebildet.

Die EM startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München, das Endspiel steigt genau einen Monat später im Olympiastadion in Berlin. Die Gruppen werden am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost.

