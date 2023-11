"Goldene Generation" will liefern

Der einst "Goldene Generation" genannte Jahrgang 1995 will mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft endlich den großen Wurf schaffen. "In der A-Nationalmannschaft haben wir die Erfolge der Jugend noch nicht so umsetzen können", sagte Leon Goretzka am Mittwoch am Frankfurter DFB-Campus: "Das nagt an mir persönlich sehr. Umso größer ist die Motivation, das im kommenden Turnier zu korrigieren."

Serge Gnabry, sein Teamkollege bei Bayern München, sieht das ganz ähnlich. "Das nagt an jedem von uns, dass wir in der Jugend so gut waren und bei den letzten beiden Turnieren nicht so gut. Deshalb ist die Motivation umso größer, jetzt was zu reißen", sagte er und fügte hinzu: "Wir spielen ja noch zwei bis drei Turniere."

Zum Jahrgang 95/96 gehören unter anderem noch Joshua Kimmich, Leroy Sane, Niklas Süle oder Julian Brandt. Einige von ihnen waren U19-Europameister 2014 oder Olympia-Silbermedaillengewinner 2016. Bei den vergangenen beiden WM-Turnieren scheiterte Deutschland in der Vorrunde.

