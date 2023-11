EM-Direktor Philipp Lahm

Foto: AFP/SID/Tobias SCHWARZ

EM-Turnierdirektor Philipp Lahm ist mit dem Beitrag der Politik zufrieden. "Insgesamt spüre und sehe ich diese Unterstützung schon. In den letzten Monaten und Jahren war es für die Regierung nicht so einfach, weil es zuletzt viele andere Herausforderungen gab. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen", sagte Lahm dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und sprach von einem "aktuell sehr guten und vertrauensvollen Austausch mit der Regierung, auch wenn es hier oder da aus unserer Sicht vielleicht noch schneller gehen könnte".

Die EM mit 24 Mannschaften findet vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn deutschen Städten statt. Die Auslosung der Vorrundengruppen erfolgt am 2. Dezember in Hamburg.

