Jubelt Niclas Füllkrug auch am Dienstag in Wien gegen Österreich?

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Trotz der 2:3-Pleite gegen die Türkei geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für bwin am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) als Favorit in das brisante Nachbarschaftsduell in Wien gegen Österreich. Den zweiten Sieg des DFB-Teams im vierten Spiel unter Trainer Julian Nagelsmann im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion notiert der Sportwettenanbieter mit einer Sieg-Quote von 1,77.

Gelingt dem für die EURO 2024 qualifizierten ÖFB-Team mit zwölf Bundesliga-Profis und seinem deutschen Coach Ralf Rangnick der zehnte Sieg im 41. Aufeinandertreffen mit den Deutschen, zahlt der Buchmacher das 3,90-fache des Einsatzes zurück. Ein Remis ist mit einer Quote von 4,00 notiert.

Endet das Spiel wie beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2018 mit einem 2:1-Sieg der rot-weiß-roten Auswahl zahlt das Unternehmen das 13,00-fache des Einsatzes zurück. Wahrscheinlichstes Ergebnis ist für den Sportwettenanbieter allerdings ein 1:1 oder ein knapper 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft (beides Quote 8,25).

Wahrscheinlichster Torschütze ist erneut der Dortmunder Niclas Füllkrug mit einer Quote von 2,50, gefolgt vom Bremer Marvin Ducksch (Quote 2,70). Bei Österreich wird Marko Arnautovic als Torschütze am höchsten gehandelt (Quote 2,80).

