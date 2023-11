Julian Nagelsmann wird auch von Didi Hamann kritisiert

Foto: AFP/SID/JOE KLAMAR

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht bei der DFB-Auswahl riesige Probleme und hat Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann geübt. "Im Moment stehen wir im Nirgendwo. Ich war am Dienstag in Wien und das war erschütternd. Erschreckend, wie planlos, hilflos und ideenlos die deutsche Mannschaft war", sagte der Sky-Experte über die 0:2-Niederlage in Österreich: "Es muss sich einiges ändern!"

Schuld daran sei auch Nagelsmann. "Du kannst gegen eine gute österreichische Mannschaft nicht mit drei Verteidigern und sieben Offensiven spielen", meinte Hamann (50). "Was mir Sorge macht, ist, dass der Bundestrainer sechs oder sieben Spiele vor der EM hatte und vier sind vorbei. Nach diesen vier Spielen weiß er weniger als zuvor. Sachen zu probieren, bringt nur etwas, wenn es funktioniert. Aktuell wissen wir nur, dass nichts funktioniert."

Ein gutes halbes Jahr vor der Heim-EM könne man "nur hoffen", ergänzte Hamann. Die DFB-Elf, monierte er, habe in den vergangenen 18 Monaten nur ein einziges gutes Spiel gemacht - "und das hat ein Trainer geleitet, der nicht mal einen Trainerschein hat", nämlich Rudi Völler im September gegen Frankreich (2:1). "Das", betonte Hamann, "sollte ein Wink mit dem Zaunpfahl sein."

