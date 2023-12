Am morgigen Samstag, den 2. Dezember, findet um 18 Uhr in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppenauslosung für die UEFA EURO 2024 in Deutschland statt. Österreich wird aus Topf 2 gezogen. Ligaportal berichtet über die Auslosung aus der deutschen Hansestadt, die eine von zehn Gastgeberstädten der EURO 2024 ist.

ÖFB-Quintett vor Ort in Hamburg

Teamchef Ralf Rangnick (im Foto oben) nimmt ebenso wie Präsident Klaus Mitterdorfer, Sportdirektor Peter Schöttel (im Foto oben) Generalsekretär Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, vor Ort an der feierlichen Zeremonie teil.



Der ÖFB-Teamchef reist mit Vorfreude, aber ohne Erwartungen an. „Ich bin in den vergangenen Tagen oft gefragt worden, ob ich Wunschgegner habe. Nein, die habe ich nicht. Mein Wunsch ist es, mit dem österreichischen Nationalteam eine gute Endrunde zu spielen. Wir freuen uns alle auf die Auslosung, dann wissen wir, wo und gegen wen wir spielen. Das ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg nach Deutschland“, so Ralf Rangnick.



„Die Vorfreude auf die EURO steigt von Tag zu Tag und die Auslosung ist ein weiterer Meilenstein für alle Fußballfans, aber auch für mich persönlich. Ich freue mich auf eine stimmungsvolle und spannende Endrunde und bin überzeugt, dass Deutschland ein toller Gastgeber sein wird. Wir wollen mit einer guten Leistung für ganz Fußballösterreich einen Schub erzeugen und diesen für Weiterentwicklungen auf allen Ebenen nutzen“, sagt ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer.



Im weltbekannten Konzerthaus an der Elbe kommt das Publikum auch in den Genuss klassischer Musik und darf sich auf Darbietungen von Startenor Jonas Kaufmann und Geiger David Garrett freuen.



Durch die Auslosung führen die Sportjournalisten Pedro Pinto und Esther Sedlaczek, die von elf ehemaligen EM-Größen auf der Bühne unterstützt werden.



Neben Gastgeber Deutschland stehen derzeit weitere 20 Teilnehmer-Nationen fest – die beiden Top-Teams der zehn Gruppen der European Qualifiers. Die letzten drei Plätze werden im März 2024 in den Play-offs ausgespielt.



Einteilung der Lostöpfe:



Topf 1: Deutschland (Gastgeber), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England



Topf 2: Ungarn, Türkei, Rumänien, Dänemark, Albanien, Österreich



Topf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien



Topf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Play-off-Sieger A, Play-off-Sieger B, Play-off-Sieger C



Die UEFA EURO 2024 wird am 14. Juni 2024 in München von Gastgeber Deutschland eröffnet, das Finale findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber