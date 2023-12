Julian Nagelsmann kommt mit dem Auto

Das Wetterchaos in Süddeutschland hat auch die Reisepläne von Julian Nagelsmann durcheinander gewirbelt. Da sein Flug aufgrund des starken Schneefalls von München nach Hamburg am Samstagmorgen gestrichen wurde, setzte sich der Bundestrainer spontan ins Auto, um an der EM-Auslosung am Abend (18.00 Uhr) in der Elbphilharmonie teilzunehmen. Die Co-Trainer um Sandro Wagner werden allerdings nicht wie geplant nach Hamburg kommen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler waren schon am Freitag an gereist. In Hamburg werden die sechs Vorrundengruppen der EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) ausgelost. Der Mannschaft von Nagelsmann droht für das Turnier im eigenen Land eine Hammer-Gruppe. Der dreimalige Europameister könnte unter anderem auf Titelverteidiger Italien und die Niederlande treffen. Die DFB-Auswahl bestreitet ihre Vorrundenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt/Main.

