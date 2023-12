Neuendorf: "Ein bisschen Vertrauen sollten wir geben"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat um Kredit für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geworben. "Ein bisschen Vertrauen sollten wir ihnen geben. Es ist wichtig, in so einer Atmosphäre zu arbeiten. Von der Verbandsseite haben sie das auch", sagte Neuendorf nach der EM-Gruppenauslosung in Hamburg.

Nach den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) gehe es nun darum, "die richtigen Schlüsse zu ziehen", denn mit den "letzten beiden Spielen kann man nicht zufrieden sein", betonte Neuendorf. Man müsse die Leute aber "in Ruhe arbeiten lassen".

