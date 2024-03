Blickt voller Vorfreude Richtung EM: Andreas Rettig

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hofft auf eine Signalwirkung durch die Heim-EM im Sommer. "Wir hoffen auf zufliegende Herzen und Begeisterung. Wir hoffen auf eine positive Stimmung, die vielleicht auf andere Lebensbereiche abstrahlt in einer Zeit, in der wir alle nicht ganz so zufrieden sind", sagte Rettig dem SID am Rande des Auftakts der vom Deutschen Fußball-Bund und VW organisierten Kinderfußball-Tour in Wolfsburg.

Am Mittwoch sind es noch 100 Tage bis zum Auftaktspiel am 14. Juni in München zwischen Deutschland und Schottland. "Ich würde mir wünschen, dass von dieser EM ein positiver Effekt ausgeht, vor allem in den Köpfen", sagte Rettig, der gelassen auf das Turnier blickt: "In Sachen Sicherheit kann ich allen zurufen, dass sich niemand Sorgen machen muss."

